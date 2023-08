Frühes Aus für Tennis-Mama Wozniacki beim Comeback-Turnier

„Es ist offensichtlich nicht in die Richtung gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber am Ende des Tages gibt es viel Positives“, sagte Wozniacki nach der Niederlage gegen die Wimbledon-Siegerin. "Es war erwartbar, nachdem ich lange Zeit nicht oft gespielt habe.“

Caroline Wozniacki, die insgesamt 71 Wochen lang die Nummer 1 der Welt war, hatte sich Ende Jänner 2020 von der WTA-Tour zurückgezogen. Dank einer Wildcard wird die 33-Jährige am Wochenende beim Turnier in Cincinnati am Start sein, auch an den US Open wird die Dänin teilnehmen.