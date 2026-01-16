Gerüstet für die Australian Open: Erler im Doppelfinale von Auckland

Beim ATP-Turnier in Auckland haben Alexander Erler und Lucas Miedler ein österreichisches Doppel-Finale knapp verpasst. Erler, Stammspieler im "KURIER Austria Davis Cup Team" , zog am Freitag mit seinem US-Partner Robert Galloway nach zwei hauchdünn gewonnenen Partien ins Endspiel ein, Miedler schaffte dies aber nicht.

Der an Nummer zwei gereihte Niederösterreicher gewann zwar mit dem Portugiesen Francisco Cabral sein Viertelfinalmatch, im Halbfinale kam aber das Aus gegen die Franzosen Theo Arribage/Albano Olivetti. Dennoch reisen Cabral/Miedler mit einem guten Gefühl nach Melbourne, immerhin gewannen sie in der Vorwoche das Turnier von Brisbane.

Diese sind nun Finalgegner von Erler/Galloway. Dass gleich zwei Matches an einem Tag gespielt werden mussten, war die Folge des verregneten Donnerstags, an dem Erler und Miedler jeweils nicht spielen konnten.