Tennis-Star Thiem nach Trainer-Aus: "Das Jahr als letzte Chance"

Selbstfindung

In erster Linie will er sich aber selbst wieder finden. Jenen Thiem, der früher fast alles in Grund und Boden spielte. Umso wichtiger ist es, bald wieder die Stufen nach oben zu klettern. „Ich sehe das Jahr als letzte Chance. Wenn ich es schaffe, kann es auch schnell gehen. Aber sollte ich das Jahr wieder auf 100 beenden, muss man schon überlegen, ob sich das Ganze noch lohnt.“

Das Saisonziel von ihm klingt wie jenes, das er vor elf, zwölf Jahren hatte und angesichts seiner großen Erfolge (ein Grand-Slam-Titel, drei weitere Major-Endspiele) sehr bescheiden: „Ich will heuer in die Top 50.“