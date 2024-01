Sogar der Papst gratuliert Australian-Open-Sieger Sinner

Auch Papst Franziskus hat nach dem Triumph von Jannik Sinner bei den Australian-Tennis-Open am Sonntag in den Chor der Gratulanten eingestimmt. „Wir gratulieren den Italienern, weil sie gestern in Australien gewonnen haben“, sagte der 87-Jährige am Montag während einer Audienz für einen Tennisverein aus Barcelona. Der Südtiroler Sinner ist der erste Spieler seit 48 Jahren, der ein Grand-Slam-Turnier für Italien gewinnen konnte.

Nach dem ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere ist Jannik Sinner heiß auf weitere große Siege. „Ich weiß, dass ich mich weiter entwickeln muss, wenn ich eine weitere Chance haben will, noch einmal einen so großen Pokal in den Händen zu halten. Und das will ich“, sagte der 22-jährige Südtiroler nach seinem Fünfsatzsieg im Finale der Australian Open gegen Daniil Medwedew. „Ich freue mich auf das, was kommt.“ Sinners Triumph riecht nach einer Zeitenwende.

➤ Lesen Sie mehr: Das Porträt von Jannik Sinner