In diesem Tennis-Duell ist Dominic Thiem der klare Favorit

Alles andere als ein 3:0-Zwischenstand für Österreich nach dem Doppel am Sonntag wäre schon eine faustdicke Überraschung. ÖTV-Davis-Cup-Kapitän und -Sportdirektor Melzer tut sich bei der Einschätzung der gegnerischen Spieler schwer. "Wenn die Iren untereinander spielen, ist der Level nicht so greifbar. Es hat aber gut ausgeschaut, das sind beide echt gute Aufschläger. O'Hoisin ist definitiv stärker in der Offensive, verteidigt hat er nicht so gut. Agwi spielt echt sehr aggressiv. Im Endeffekt müssen wir uns aber auf unsere Dinge konzentrieren. Die Jungs haben sehr gut trainiert, freuen sich auf morgen und sind definitiv ready."

Am ehesten könnte etwas im Doppel passieren, glaubt der ehemalige Top-Ten-Spieler im Einzel und Doppel. "Im Doppel kann es immer auch schnell in die andere Richtung gehen. Aber natürlich sind unsere Spieler zu favorisieren und sollten es gewinnen."