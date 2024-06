Dominic Thiem und Olympia: So gibt es doch noch ein Happy End

Gewiss war, dass es nicht in den Turnierkalender gepasst hätte, zudem wollte sich Thiem im Ranking verbessern. Im Moment der Absage wusste er aber noch nicht, dass er bei den French Open ins Halbfinale einziehen wird und gleichsam in die Top Ten. Denn ein Grund auf den Verzicht auf Rio war, dass es keine ATP-Punkte dort gibt (die gibt es noch immer nicht bei Olympia).

Für Olympia wieder "nicht bereit"

Dasselbe Bild gab es vor den Spielen in Tokio, die für 2020 geplant waren. Thiem gab 2019 bekannt, dass er lieber in Kitzbühel spielen würde statt bei Olympia und lieferte aber ein Versprechen mit: „2024 sind die Spiele in Paris. Die werde ich auf jeden Fall spielen.“. Dann wurden die Spiele aufgrund von Corona ein Jahr verschoben, Thiem dachte über einen Start nach (sogar ein Doppel mit Jürgen Melzer war im Raum gestanden), sagte aber wenige Tage vor seiner Verletzung am 22. Juni 2021 ab. "Ich fühle mich nicht bereit", schrieb Thiem auf Instagram.