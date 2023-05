Dominic Thiem im Gespräch: "Ich habe schon zu zweifeln begonnen"

Es ist noch nicht lange her, dass sich Dominic Thiem in Paris mit Serena Williams um einen (großen) Interviewraum streiten musste. Bei den French Open geben sich die Weltstars ihrer Zunft die Klinke in die Hand. Wenn der Tennisfan alle Autogramme seiner Lieblinge will, braucht er Bücher. „Das war herrlich. Freilich will ich da wieder hin“, sagt Thiem.