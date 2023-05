Tennis-Challenger in Mauthausen: Ein Sprungbrett zum Erfolg

Außer Rodionov ist die österreichische Spitze aber vollständig anwesend: Sebastian Ofner, der in Prag am Sonntag bei einem Challenger im Finale stand, ist ebenso hier wie Kitzbühel-Finalist Filip Misolic und Max Neuchrist, Dennis Novak feiert nach seinem Bänderriss ein Comeback. Andere wie Melzer-Schützling Joel Schwärzler versuchten sich in der Quali. Der 17-Jährige hat gute Anlagen, im März erhielt der Vorarlberger einen Vertrag von Red Bull.

Zukunft St. Pölten

Nicht nur in Mauthausen kann man Talenten dieser Tage auf die Beine schauen. In St. Pölten startet am Sonntag die Spring Bowl, eines der größten Jugendturniere Europas.Organisator ist wie jedes Jahr in bewährter Manier der Burgenländer Raimund Stefanits, der auch für das Frauen-Turnier in Wien verantwortlich zeichnet.