Dominic Thiem nach Federer-Rücktritt: "Du bist eine wahre Legende"

Es sei nur gut, dass Federer nun beim Laver Cup noch eine große Bühne bekomme. "Der Rog kennt seinen Körper am besten. Er weiß, wenn er nicht mehr fähig ist, Grand Slams zu gewinnen." Melzer kennt den 20-fachen Major-Sieger seit Federer 14 Jahre alt war. "Es hat niemanden gegeben, der den Tennis-Sport so einfach aussehen hat lassen wie er. Das kann man gar nicht in Zahlen fassen, wie viele Leute er inspiriert hat, zum Schläger zu greifen. Wie viele wie Roger Federer sein wollten."