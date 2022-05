Dominic Thiem nach Pleite gegen Murray: "War leider zu erwarten"

Auch Thiem selbst scheint zumindest nach außen hin keineswegs beunruhigt. "Es war das erste ganz große Turnier nach dem Comeback, das erste Mal auch ein richtig voller Centercourt. Das war schon wunderschön, vor allem auch mit den ganzen Erinnerungen, die ich an das Turnier habe", erinnerte er an insgesamt vier Semifinali sowie zwei Finali (2017, 2018) in der spanischen Hauptstadt. Die gleiche gute Bilanz hat Thiem übrigens auch in Roland Garros, wo am Sonntag in zwei Wochen das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres über die Bühne geht.