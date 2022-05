Die nächste Niederlage für Thiem: 3:6, 4:6 gegen Murray

Dass Dominic Thiem sich für den Rückschlag entscheidet, ist schon ein Zeichen, dass es mit dem Selbstvertrauen nicht so richtig weit her ist. Der Österreicher hatte aber nicht viel Zeit, um locker ins Spiel zu kommen, denn Andy Murry hatte in Madrid schnell den ersten Satz gewonnen. Thiem begann sein erstes Aufschlaggame mit einem Ass, aber danach schlichen sich doch die Fehler ein. Der erste Aufschlag brach ihm weg, die Vorhand war immer wieder zu lang. Und dennoch wehrte er einen Breakball ab und glich aus. Auch im dritten Satz machte Thiem keinen Punkt und damit keinen Druck auf Murray. Mühsam aber doch kämpfte sich Thiem auf 2:2 heran. Dann verließ Murray sein erster Aufschlag, doch Thiem kam zu keiner Breakchance.