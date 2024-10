Der Abschied von Thiem: Die letzten Sätze einer großen Geschichte

Bedeutung

Über den Sieg der US Open äußerte sich Thiem vor Kurzem auf interessante Art und Weise in einer Fachzeitschrift: „Ich dachte, dass ein Sieg bei einem Grand Slam mein Leben komplett verändern würde. Aber das war nicht der Fall. Wenn ich zurückblicke, muss ich gestehen, dass ich dem zu viel Bedeutung geschenkt habe.“ Nach dem Titel von New York im September 2020 fiel der Niederösterreicher mental in ein Loch, wie er wiederholt zugab. Während solch ein Titel für viele andere Spieler wie eine Befreiung wirkte und sie zu weiteren Höhenflügen anspornte, bleibt dieser Triumph bei Thiem eine Einzigartigkeit.

Und sein Abstieg begann bereits vor der Handgelenksverletzung, die er sich beim Rasenturnier auf Mallorca am 22. Juni 2021 zugezogen hat. Ende 2020 stand Thiem noch einmal im Endspiel der ATP-Finals, in der ersten Jahreshälfte 2021 gelang wenig. Auch die Corona-Zeit, er triumphierte im Big Apple vor leeren Rängen, hat ihn nachhaltig beschäftigt. Thiem ‚hatte kein Konzept mehr, nach der Handgelenksverletzung verschob er gefühlte 100 Mal sein Comeback, ehe er im März 2022 zurückkam. Warum er die alte Form nie wieder so richtig fand?