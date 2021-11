Medwedew ringt Zverev nieder und steht im Halbfinale der ATP Finals

Berrettini hatte schon gegen Zverev am Sonntag beim Stand von 6:7 (7), 0:1 wegen einer Bauchmuskelverletzung aufgegeben und gab wenige Stunden vor seiner zweiten Partie seine Entscheidung gegen eine weitere Teilnahme bekannt. „Ich bin am Boden zerstört, und ich habe niemals gedacht, dass ich beim wichtigsten Tennis-Event, das jemals in Italien ausgetragen wird, so aufgeben muss“, sagte der 25-jährige Wimbledon-Finalist.