Star mit allen Sinnen: Perfektionist Djokovic polarisiert

Was Djokovic, dem die Familie über alles geht, in jedem Fall ist – ein Perfektionist. Das fängt im Training an und hört bei bewusster Ernährung auf. Zur Arbeit zählen auch yoga-ähnliche Übungen in der Früh, die Nole zum beweglichsten Spieler machen. „Das Prinzip Zufall gibt es bei ihm nicht“, sagt auch sein früherer Fitness-Trainer Gebhard Gritsch. Schon vor Jahren bescheinigte der Tiroler: „Das Unglaubliche ist, dass er seinen Level immer spielen und stets die Spannung aufrechterhalten kann.“ Nicht umsonst beendet er das Jahr zum siebenten Mal als Nummer 1 – neuer Weltrekord.