Boris Becker und der 7. Juli 1985: Der erste Akt eines Sportler-Dramas

Es klingt wie bittere Ironie, dass sich Boris Becker just in jener Stadt, die seinen Mythos begründete, in einem Gefängnis wiederfindet.

Am Donnerstag sind es genau 37 Jahre, als der Stern des damals 17-jährigen Rotschopfes aufging. Aus Leimen ist der Deutsche in die große Welt gezogen, die er im Sturm eroberte.Plötzlich ein Star, plötzlich der Mittelpunkt der deutschen Tennis-Landschaft, an dessen Aufschwung er hauptverantwortlich war. Ein neuer Boom entstand, dieser nahm in den Jahren darauf mit den Erfolgen einer Steffi Graf in heutigen Zeiten nicht mehr denkbare Ausmaße an.