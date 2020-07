Heute vor 35 Jahren: Als ein 17-Jähriger die Tenniswelt auf den Kopf stellte

"Siebzehnjährigste Leimener aller Zeiten"

Mit diesem Titel, dem ersten von insgesamt sechs Grand-Slam-Triumphen, hatten nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet. Immerhin wurde die Setzliste von John McEnroe, dem überragenden Spieler damals, sowie Ivan Lendl und Jimmy Connors angeführt. Und Becker? Den suchte man vergeblich auf der Gesetztenliste.

Aber der „siebzehnjährigste Leimener aller Zeiten“ (Selbstdefinition von Becker) lachte von den Titelseiten der Sportblätter (und aus dem TV sowieso), auch weil er von Ion Tiriac perfekt vermarktet wurde. „Jede neue Freundin, jede Kleinigkeit, was er tat, wurde damals groß ausgeschlachtet“, erinnert sich der deutsche Journalist Jörg Allmeroth, der damals in Wimbledon mit von der Partie war. Schon vorher hatte es eine leichte Aufbruchstimmung gegeben. Aber seit Beckers Coup 1985 kamen natürlich noch mehr Sponsoren und viele Spieler sahen, was möglich ist.“