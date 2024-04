Sensation: Österreichs Frauen-Team fehlt nur noch ein Schritt zur Weltgruppe

Die Frauen um Kapitänin Marion Maruska qualifizierten sich damit in Oeiras (Portugal) für das Play-off im Herbst, wo es um die Rückkehr in der Weltgruppe geht. Beim 2:1-Sieg über Ungarn am Dienstag war erneut Sinja Kraus die Matchwinnerin. Die 21-Jährige schlug Adrienn Nagy 6:4 und 6:4. „Ich war etwas nervös, es ist etwas anderes, wenn man als Favoritin in die Partie geht. Aber ich habe mich gut reingefightet.“