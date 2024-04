Österreichs Frauen führen im BJK-Cup nach Wozniacki-Aufgabe

Für Österreichs Tennis-Frauen hat das Turnier der Europa-Afrika-Zone I des Billie Jean King Cup in Oeiras erfolgreich begonnen. Sinja Kraus brachte ihr Team am Montag gegen Dänemark mit einem überraschenden Erfolg über Caroline Wozniacki mit 1:0 voran. Die ehemalige Weltranglistenerste gab beim Stand von 0:6,0:1 aus ihrer Sicht krankheitsbedingt auf. Danach trifft im zweiten Einzel Österreichs Nummer eins, Julia Grabher, auf Clara Tauson. Am Schluss folgt noch ein Doppel.

Weitere Duelle gegen Ungarn und Bulgarien

Österreich bekommt es in der Gruppe A auch noch mit Ungarn und Bulgarien zu tun. Nach den drei Spielen in einer der drei Vierergruppen geht es in vier Dreiergruppen weiter. Die drei Erstplatzierten haben den Aufstieg ins Play-off zur Qualifikationsrunde für die Billie Jean King Cup Finals 2025 bereits sicher, die drei Zweitplatzierten machen sich ein weiteres Ticket dafür aus.