Tennis gegen Hass im Netz: „Beschimpfungen wurden sehr schlimm“

Das Thema „Hass im Netz“ ist vor allem dem Österreichischen Tennisverband (ÖTV) ein Anliegen. Im Herbst des Vorjahres gründete Österreichs zweitgrößter Sportverband eine Taskforce. „Wir wollen den jungen Sportlern rechtlich beistehen, aber auch psychologisch. Sie müssen wissen, dass sie in diesen Situationen nicht alleingelassen werden“, sagt Marion Maruska , als Sportkoordinatorin des ÖTV eine der treibenden Kräfte. „Die Beschimpfungen wurden mittlerweile sehr schlimm.“

Vor allem als Tamira Paszek Morddrohungen gegen sich publik machte, „mussten wir aktiv werden.“

Paszek ist auch ein Thema bei einer angenehmeren Angelegenheit. Die 33-Jährige ist Teil von Österreichs Billie-Jean-King-Cup-Team in Oeiras (POR). Maruska, auch Kapitänin: „Wir wollen einen Schritt zurück in die Weltgruppe machen, wo wir erst waren. Aber es sind Topspielerinnen am Start.“