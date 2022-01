Basketball-Ass Jakob Pöltl übertraf 2.500-Punkte-Marke in der NBA

Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) die Marke von 2.500 erzielten Punkten in der National Basketball Association (NBA) übertroffen. Der Center verbuchte beim 100:119 der San Antonio Spurs bei den Philadelphia 76ers 17 Zähler und schraubte sein Gesamtkonto auf 2.506. Zudem bilanzierte der 26-jährige Wiener mit sechs Rebounds und je einem Assist, Steal sowie Block in 29:47 Minuten Spielzeit.