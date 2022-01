Australian Open: Lichtgestalten und Dauerbrenner

Freuen darf man sich auch auf zwei Herren, die beide schon Nummer eins waren. Rafael Nadal kam mit einem Titelgewinn bei einem ATP-Turnier in Melbourne zurück. Die vergangene Saison hatte er im Spätsommer aufgrund einer Fußverletzung beenden müssen, dann kam eine Corona-Infektion dazu. Jetzt fühlt sich der Spanier wieder fit, weiß aber: „Irgendwann wird ein Comeback unmöglich werden.“ Die Jahre gingen an dem 35-Jährigen ebenso wenig spurlos vorüber wie am 34-jährigen Andy Murray, der mit künstlicher Hüfte durch die Tennislandschaft braust, aber mit dem Finaleinzug in Sydney diese Woche wieder eine Visitenkarte abgab.

Was alles möglich ist, zeigt der 40-jährige Feliciano López, der den von ihm längst aufgestellten Weltrekord erneut brechen wird. Seit den French Open 2002, also seit fast 20 Jahren, verpasste der Spanier kein Grand-Slam-Turnier, er hält mittlerweile bei 79 Teilnahmen am Stück. Irgendwie schaffte es López, der seit 2019 auch Turnierboss in Madrid ist, immer wieder in die Hauptbewerbe.