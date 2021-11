Auch Deutschland war zu stark für Österreichs Tennis-Herren

Den Schwung konnten seine Teamkollegen in der Folge nicht nutzen. Sowohl Dennis Novak (5:7, 4:6 gegen Jan-Lennard Struff) als auch das Doppel aus Oliver Marach und Philipp Oswald (3:6, 4:6 gegen Kevin Krawietz/Tim Pütz) verloren, womit das 1:2 besiegelt war. Die Deutschen sind damit Gruppensieger und spielen am Dienstag (16 Uhr) in Innsbruck gegen Großbritannien um den Einzug ins Halbfinale in Madrid.