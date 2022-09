Abschied von Tennis-Superstar Federer: "Brauche nicht alle Rekorde"

Bereits im kleinen Kreis mit Schweizer Journalisten hatte Federer am Dienstag angekündigt, dass er dem Sport unbedingt erhalten bleiben will. "Ich finde es so schade, wenn ehemalige Topspieler aufhören und man sie nicht mehr sieht", betonte der Basler. "Jedem das Seine, aber das bin nicht ich. Ich habe diesen Sport so gerne, ich will ihm weiterhin nahe sein."

Respekt füreinander

Am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in London präzisierte Federer diese Gedanken. "Ich werde kein Geist sein, das wollte ich die Fans wissen lassen. Björn Borg ist 25 Jahre lang nicht nach Wimbledon zurückgekehrt, das tut weh", sagte Federer, ohne den fünffachen Wimbledon-Champ dafür zu kritisieren. In welcher Funktion, ob als Coach, Kommentator oder Turnierdirektor, darüber hat sich der vierfache Familienvater noch keine Gedanken gemacht.