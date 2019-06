Straka: "Thiem kann mehr werden als neuer Andy Murray"

Dominic Thiem hat seine 6. French Open hinter sich und seine Bilanz kann sich sehen lassen. Vier Semifinali en suite und zwei Endspiele in Roland Garros hat der 25-jährige Niederösterreicher schon in den Beinen. Auch sein neuer Manager Herwig Straka hat das Turnier Thiems erstmals noch genauer verfolgt und sieht viel Positives, auch wenn Major-Titel-Nummer-1 weiter auf der To-do-List steht.

Der Weg in sein zweites Major-Finale war spektakulär - nicht nur im dramatischen Semifinale, sondern auch in den Tagen davor. Auch die Diskussionen nach dem Abbruch seiner Pressekonferenz zugunsten von Serena Williams, die in den sozialen Netzwerken für viel Getöse gesorgt hatten, hat Thiem gut weggesteckt und letztlich bravourös gemeistert.