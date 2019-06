Thiem nach Final-Niederlage: "Der ist dann drübergefahren über mich"

...den Wunsch, dass Nadal aufhört?

Nein, auf keinen Fall. Ich will dieses Ziel unbedingt, egal gegen wen ich dann gewinne. Außerdem darf ich mich nicht auf die Zeit verlassen. Es kommen viele gute Junge nach, und viele kennen wir davon noch gar nicht. Und die drei Großen Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic, gemessen an den Major-Siegen die drei besten Spieler der Geschichte, sind eben in Topform.

...über den Traum, Paris zu gewinnen?

Mein Traum war immer, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Ich will mich da gar nicht nur auf Paris konzentrieren, auch in Wimbledon und bei den US Open heuer groß aufspielen. Zudem gibt es viele andere Turniere. Indian Wells war einer meiner schönsten Erfolge, aber auch in Hamburg und Kitzbühel will ich gut spielen, das habe ich im Vorjahr ziemlich verbockt.