"Jetzt wird sich auch Whoopie Goldberg den Namen Thiem merken müssen"

Das Semifinal-Match von Dominic Thiem gegen Novak Djokovic ließ keinen kalt. Der Einzug des Österreichers in das Endspiel der French Open sorgte auch in den Sozialen Netzwerken für Begeisterung.

So outete sich ORF-Politikjournalistin Ingrid Thurnher als Tennis-Expertin und erinnerte in ihrem Posting an die Aufregung in der vergangenen Woche, als Dominic Thiem wegen Serena Williams den Pressekonferenzsaal hatte verlassen müssen.