Federer gönnt sich heuer eine ganz lange Pause

Tennis-Superstar Roger Federer wird heuer auf Sand nur die French Open bestreiten. Der Schweizer hatte die Sandplatz-Saison 2017 und 2018 komplett ausgelassen, ist im Vorjahr vor dem Pariser Grand-Slam-Turnier aber doch bei den Masters-1000-Turnieren in Madrid und Rom angetreten. Er erreichte da jeweils das Viertelfinale, bei den French Open das Halbfinale. Beim Sand-Major hatte er 2009 triumphiert.

Federers Manager Tony Godsick verlautbarte nun die aktuellen Pläne, womit der Rekord-Grand-Slam-Gewinner vor Paris nun nur noch drei Turniere auf dem Programm hat. Dabei hat der 38-Jährige insgesamt 2.100 Punkte zu verteidigen. In der übernächsten Woche beim ATP500-Event in Dubai ebenso wie Ende März/Anfang April beim Masters-1000-Turnier in Miami ist Federer Titelverteidiger, in Indian Wells (ab 12. März) aufgrund einer Finalniederlage gegen Dominic Thiem Vorjahresfinalist.