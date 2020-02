Dominic Thiem lässt sich nicht mehr in die Karten schauen

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist nach einer kurzen Erholung in der Heimat seit Sonntag wieder im Fitnesstraining. Auch mit dem extra eingeflogenen Fitnesscoach Duglas Cordero. Schon am Donnerstagabend geht es für Thiem wieder auf große Reise: Er fliegt zum ATP-500-Turnier nach Rio de Janeiro, ehe er sich bis zumindest Ende März in den USA aufhält.

"Jetzt war wieder einmal Kondition angesagt, mit Tennis hat er jetzt wieder begonnen und wird sich in den nächsten Tagen in Rio vorbereiten", erklärte Thiem-Manager Herwig Straka gegenüber der APA. Mit nach Rio zum nun einzigen Sand-Turnier Thiems vor der europäischen Saison wird Cordero fliegen, auch Nicolas Massu stößt dann wieder zum Thiem-Team. Das ursprünglich geplant gewesene Antreten in Buenos Aires hat Thiem nach dem Erreichen des Endspiels bei den Australian Open ja abgesagt.

Beim mit 1,92 Mio. Dollar dotierten Event in Rio hat Thiem 2017 triumphiert, 2018 (Viertelfinale) und 2019 (Auftakt-Aus) aber ausgelassen. Unabhängig vom Ausgang bleibt er natürlich gleich in Übersee. "Er fliegt von dort gleich weiter nach Nordamerika, um dort den zweiten Teil der Vorbereitung im Konditionsbereich zu machen", berichtete Straka.