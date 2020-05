Botschaft an einen Rassisten rüttelt an Federers tadellosem Image

Verhängnisvolle Message

Ausgerechnet eine persönliche Botschaft, ein Kommunikationsmittel auf das Federer normalerweise kaum setzt, wurde dem 38-Jährigen zum "Verhängnis". Per TV-Sender Sky Australia beglückwünschte er am vergangenen Dienstag einen gewissen Alan Jones zu dessen "großartiger Karriere". Jones, der heute als Radio-Moderator arbeitet, gilt in seiner australischen Heimat als lebende Legende, hatte er doch mit großem Erfolg das Rugby-Nationalteam trainiert und auch abseits vom Sport für Aussehen gesorgt - etwa als Redenschreiber von ehemaligem Premierminister Malcolm Fraser.

Alles schön und gut, möchte man meinen. Wo ist der Haken? Was soll der nette Roger mit seiner Message verbrochen haben?