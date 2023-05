Taylor vs. Cameron: Zwei unbesiegte Gigantinnen des Boxsports

Die mehrfache Leichtgewichtsweltmeisterin Katie Taylor boxt am Samstag gegen Chantelle Cameron in der ausverkauften 3Arena in Irland (ab 23.00 Uhr live auf DAZN). Es ist das erste Mal in ihrer Profi-Karriere, dass Taylor (22-0, 6 KOs) in ihrem Heimatland in den Ring steigt.