Tadej Pogacar spielt sich beim Giro d'Italia mit der Konkurrenz

Tadej Pogacar unterstrich seine Dominanz beim Giro d'Italia am Samstag auf der vorletzten Etappe noch einmal deutlich. Der Träger des Rosa Trikots lieferte beim letzten Bergteilstück mit zwei Überfahrten des Monte Grappa eine große Show und feierte seinen sechsten Tagessieg. Nach zwei Tour-de-France-Siegen wird der 25-jährige Slowene am Sonntag in Rom bei seinem ersten Antritt auch erstmals die Italien-Rundfahrt gewinnen. Sein wichtiger Helfer Felix Großschartner jubelte mit.

Pogacar wies die Konkurrenz nach 184 km in Bassano del Grappa um 2:07 Minuten in die Schranken. In der Gesamtwertung liegt er vor dem Schlussteilstück bereits 9:56 Minuten vor seinem ersten Verfolger Daniel Martinez - es wäre der größte Vorsprung eines Giro-Siegers seit 1965. Pogacar trägt das Führungstrikot bereits seit der zweiten Etappe. In der letzten Woche fuhr er mit einer Leichtigkeit, mit der es sogar wirkte, er würde bereits Kraft für die Tour de France sparen. Dort will er im Sommer als erster Fahrer seit Marco Pantani 1998 das Double aus Giro und Tour fixieren.