Warum die Dominanz von Rad-Star Pogacar zum Problem für den Sport wird

Persönlich: Geboren am 21. September 1998 in Klanec bei Komenda im Zentrum Sloweniens. Tadej Pogacar lebt in Monaco. Seine Freundin ist die slowenische Radrennfahrerin Urska Zigart.

Siege (Auswahl): Tour de France (2020, 2021). Flandern-Rundfahrt (2023), Lüttich-Bastogne-Lüttich (2021, 2024), Amstel Gold Race (2023), Fleche Wallone (2023), Katalonien-Rundfahrt (2024)