Superstar Hirscher nahm die Absage mit Humor

Der einzige Wettkampf, der am Sonntag in Sölden stattfand, wurde im Netz geführt. Nach der Absage des Riesentorlaufs startete Marcel Hirscher auf Twitter das Match um Klicks – und nebenbei auch um die Lacher. Der Skistar postete ein Foto vom tief verschneiten Zielgelände am Rettenbachferner, dazu der treffende ironische Kommentar: „Was für ein schöner Tag für ein Rennen. Typisch Peter Schröcksnadel.“

Die Twitter-Meldung war an seinen langjährigen Riesentorlauf-Widersacher Ted Ligety gerichtet. Als im vergangenen Jahr in Sölden das Herren-Rennen abgesagt wurde, hatte sich der Amerikaner in den sozialen Netzwerken mit dem gleichen Wortlaut beschwert. Ligety monierte, dass ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel die Durchführung des Riesentorlaufs auch deshalb verhindert habe, weil Marcel Hirscher damals gerade verletzt war. Am Sonntag ließ der Konter von Ligety auf Hirschers Posting nicht lange auf sich warten: „Fake News.“