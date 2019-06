Starke Gegner für Thiem beim Heimturnier in Kitzbühel

Mit dem Franzosen Richard Gasquet und dem Spanier Pablo Carreno Busta sind zwei weitere Spieler am Start, die in der Weltrangliste schon in den Top Ten standen. Dazu kommt der starke Serbe Dusan Lajovic, der in dieser Saison beim Sandplatzklassiker in Monte Carlo das Finale erreicht. „Der kann bei jedem Sandplatzturnier mitmischen“, weiß Alexander Antonitsch. Der Turnierdirektor warnt Dominic Thiem jedenfalls vor den Gegner. „Auch, wenn es natürlich das Um und Auf ist, dass wir die Nummer vier der Welt und den Local Hero bei uns spielen sehen - für Dominic wird das alles andere als ein Selbstläufer. Da sind viele Gegner, die auf Sand extrem gefährlich sein können.