Heiß auf Tennis: Thiem sorgt in Kitzbühel für Begeisterung

Dominic Thiem ist zweifelsohne der Auslöser des Tennisbooms, den Österreich seit einigen Jahren erlebt. Aber er ist längst nicht mehr nur sein einziges Gesicht. Trotz der Abwesenheit des Publikumslieblings hatte Turnierdirektor Antonitsch im Vorjahr insgesamt 46.900 Fans in Kitzbühel begrüßen können. Als Jurij Rodionov am Sonntag bei brütender Hitze sein zweites Qualifikationsmatch bestritt, waren 3000 Besucher auf der Anlage. „Das ist für das ganze österreichische Tennis sehr positiv. Es sieht für die Zukunft jedenfalls gut aus“, meint Dominic Thiem, der am Mittwoch sein Auftaktmatch bestreiten wird.

Der Lokalmatador hat mit dem Turnier am Fuße des Hahnenkamms noch ein Hühnchen zu rupfen. Ein Erfolg vor eigenem Publikum fehlt dem 24-Jährigen noch in seiner Erfolgsammlung. 2014 verlor er das Endspiel gegen David Goffin, bei seinem letzten Antreten vor zwei Jahren kam gleich im ersten Match gegen Jürgen Melzer das überraschende Aus. „Ich will diese Gams haben“, sagt Thiem.

Sprachs und kündigt im selben Atemzug an, dass sein heuriger Auftritt in Kitzbühel gewiss nicht der letzte gewesen sein wird. Solche Ansagen vernimmt man in Kitzbühel gerne. Der Tennisklub will die Thiemmania ausnützen und das Turnier weiter aufwerten. Pläne für den Umbau und die Modernisierung des Centre Courts (Kostenpunkt 5,2 Millionen Euro) liegen bereits in der Schublade.