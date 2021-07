Olympia-Schütze Strempfl: "Ich würde mir keine Pistole zulegen"

Das geht nur mit der richtigen Unterstützung, oder?

Ja, ohne den Rückhalt meiner Familie und vor allem meiner Lebensgefährtin würde ich heute nicht hier sitzen. Die müssen mindestens genauso viel dazu beitragen und auf gewisse Sachen verzichten. Meine Lebensgefährtin schaut auf unsere zwei Kinder, und wir bekommen jetzt auch noch Zwillinge. Was sie auf sich nimmt, um mir das zu ermöglichen, ist mindestens gleich wertvoll wie das, was ich im Training erbringen muss.

Was machen Sie dann als Ausgleich zum Sport?

Die Imkerei ist total entspannend, und es macht großen Spaß, eigenen Honig für uns herzustellen. Das mache ich gemeinsam mit dem Opa. Wobei ich nie viel Arbeit hab’, weil ich so wenig da bin. Der Opa schimpft zwar immer mit mir, aber sein größter Wunsch ist es, dass ich wieder gesund heimkomme. Ich stehe auch gerne in der Küche, denn vom Beruf her bin ich Koch und ich habe in einer Cateringfirma gearbeitet. Ein weiteres Hobby ist die Falknerei. Dazu bin ich durch meinen Vater gekommen. Bei der Arbeit mit Habichten, Wanderfalken und Gerfalken lernt man Geduld. Das hilft mir auch im Schießsport.

Und die wird er unter den derzeitigen Bedingungen in Tokio auch brauchen. Am Sonntag um 6 und 8.30 Uhr MESZ steht er in der Asaka Shooting Range am Schießstand.