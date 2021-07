Tischtennis-Ass Liu Jia:: „Wenn ich das verliere, springe ich vom Balkon“

Da hätte vielleicht Liu Jia auch daheim bleiben können. Wo sie sich die Platte mit ihrer zehnjährigen Tochter hätte teilen können.

Denn ihre Vorrundengegnerin in der Nacht auf Samstag (2.45 Uhr MESZ) ist nur zwei Jahre älter: Als Hend Zaza in Syrien geboren wurde, war Liu Jia längst Europameisterin (2005) und dreifache Olympia-Teilnehmerin. So ungewohnt wie die Vorrunde, die sie nach einem Rückfall im Ranking bestreiten muss, ist auch die Gegnerin, Zaza ist unter 11.000 Teilnehmern in Tokio die Jüngste. Freilich könnte ihr die Linzerin Liu Jia erzählen, was man so macht bei Olympischen Spielen und wie es so zugeht, „aber sie spricht leider kein Englisch“, sagt die 39-Jährige.