Sports Illustrated: Tom Brady erneut Sportler des Jahres

Die US-Sportzeitschrift Sports Illustrated hat American Football-Quarterback Tom Brady zur Sportpersönlichkeit des Jahres 2021 erkoren. Der 44-Jährige hat die Tampa Bay Buccaneers auf Anhieb zum Titel in der Super Bowl geführt und hält in seiner insgesamt bereits 22. NFL-Saison mehrere Bestmarken. Es ist nach 2005, also 16 Jahren, das zweite Mal, dass Sports Illustrated sich für Brady entschieden hat.