Historisch: Bestes Staffel-Ergebnis der ÖSV-Biathletinnen

Nach einer starken Vorstellung von Julia Schwaiger ging Schlussläuferin Christina Rieder als Zweite ins Rennen. Die Pinzgauerin, die in den vergangenen Monaten von körperlichen Problemen geplagt wurde, musste in der Loipe erwartungsgemäß einige Konkurrentinnen vorbeiziehen lassen, erfüllte aber am Schießstand die Pflicht und rettete im Zielsprint gegen die norwegische Schlussläuferin den sechsten Platz.

Schwedens Damen feierten einen ungefährdeten Sieg.