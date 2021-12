Von 32 auf 7: Tolle Aufholjagd von ÖSV-Biathlet Felix Leitner

Nach der großen Enttäuschung im Sprint am Freitag (Rang 32) zeigte Felix Leitner 24 Stunden später beim Heimweltcup in Hochfilzen die perfekte Reaktion. Der Tiroler Biathlet rollte im Verfolgungsrennen das Feld von hinten auf und lieferte eine spektakuläre Aufholjagd, die ihn noch bis auf Rang sieben brachte.

Grundlage für die Verbesserung um 25 Positionen war eine starke Leistung am Schießstand. Felix Leitner traf alle 20 Schuss ins Schwarze und ging sogar als Dritter auf die Schlussrunde. Auf dem letzten Kilometer musste er in der Loipe noch einige Konkurrenten vorbeiziehen lassen, bejubelte aber mit Rang sieben sein bestes Saisonergebnis. Simon Eder wurde mit drei Fehlern 38..

Die Verfolgung war eine französische Machtdemonstration. Quentin Fillon Maillet führte ein französisches Trio an. Am Sonntag steht in Hochfilzen noch eine Herren-Staffel auf dem Programm.