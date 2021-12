Marco Odermatt auf der Überholspur, Manuel Feller auf Platz 3

Der zehnte Weltcup-Riesenslalom seiner Karriere war wohl der vorerst letzte für den amtierenden Vizeweltmeister im Slalom: Adrian Pertl knallte am Samstag im ersten Durchgang von Val-d’Isère mit dem linken Ski gegen eine Torstange und fiel kurz danach aus. Der Kärntner erlitt eine Knieverletzung, Vertreter des Österreichischen Skiverbandes befürchteten einen Kreuzbandriss, was das allzu frühe Saisonende für den 25-Jährigen bedeuten würde.

Siegeschancen hatte der Slalom-Spezialist ohnehin keine, und erst recht nicht, nachdem die Skistation in Savoyen einmal mehr jene Bedingungen hatte, die schon für so viele Absagen und Verschiebungen in Val-d’Isère gesorgt hatten: Parallel zur Mannschaftsführersitzung am Freitagnachmittag wurde die Face de Bellevarde zum Sperrgebiet, weil Lawinen gesprengt wurden, damit die Helfer überhaupt den Neuschnee aus der Piste schaffen konnten, ohne sich in Lebensgefahr zu begeben.

„Es ist extrem. Aber das hat jeder schon gestern gewusst. Es war kein Tor schön zu fahren“, sagte der Schweizer Marco Odermatt, der bereits den Saisonauftakt in Sölden gewonnen hatte und am Samstag auch nach dem ersten Durchgang führte.

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, gestand der 24-Jährige ein paar Stunden später. Da hatte Odermatt gerade den dritten Saisonsieg eingefahren, und das mit Respektabstand – 59 Hundertstelsekunden vor Lokalmatador Alexis Pinturault und 1,24 Sekunden vor dem Tiroler Manuel Feller, der erstmals seit dem 28. Jänner 2018 (Zweiter in Garmisch) wieder auf dem Podest landete. „Das waren vielleicht die schwierigsten Bedingungen, bei denen ich je gefahren bin, und doch habe ich es geschafft, so skizufahren“, sagte Marco Odermatt. „Das ist wirklich cool.“

„Ich hab’ im Training schon gespürt, dass es weitaus besser ist als im letzten Winter“, sagte Manuel Feller, der so lange mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte. „Skifahren macht momentan sehr viel Spaß, auch wenn es heute mehr ein Kampf war.“