Sportpsychologe Uhl: "Warum soll ein Homosexueller keine Topleistung bringen?"

Was meinen Sie damit?

Dass ein Sportler den Eindruck hat: Alles muss gelingen, alles muss möglich sein, und für alles muss ich eine Lösung haben. Und das wird auf Social Media total bedient.

Leben viele Sportler demnach in einer Scheinwelt?

Der Schlüssel ist, dass ich mich ständig auch in der Innenschau befinde und mich hinterfrage: Stimmt das Bild noch, das ich in der Öffentlichkeit abgebe? Bin ich authentisch? Will ich mich noch so verkörpern? Fühle ich mich noch wohl in meiner Haut? Diese Fragen sollte man sich immer wieder stellen. Nicht das ich irgendwann einmal draufkomme: Eigentlich führe ich ein falsches Leben. Und ich will das gar nicht mehr führen. Simone Biles ist für mich ein Paradebeispiel.