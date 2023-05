Kogler kritisiert IOC: "Ist das ukrainischen Sportlern zumutbar?"

Dass das ÖOC die IOC-Linie mitträgt, irritiert Kogler "nicht besonders". Einige nationale Olympische Komitees seien mit dem IOC besonders eng, da gehöre auch das österreichische dazu. "ÖOC-Präsident Karl Stoss ist bestens vernetzt, bekleidet wichtige Positionen, das ist in Normalzeiten ein Vorteil. In diesem Fall haben wir einen unterschiedlichen Zugang. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass Stoss letzten Endes meint, russische Militärangehörige sollten an Olympischen Spielen teilnehmen."