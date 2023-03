Ungeachtet der Empfehlung des IOC obliegt es den Sportverbänden, ob sie Russen und Belarussen wieder zulassen. So legte sich etwa der Leichtathletik-Weltverband bereits fest, dass er der Empfehlung nicht folgen wird.

Doch andere Verbände werden einknicken, wie auch der deutsche Rodel-Olympiasieger Felix Loch befürchtet: „Das IOC will am Ende nicht den Schwarzen Peter haben. Wenn etwa der Rodelverband russische Sportler ausschließen sollte, wird Russland eben gegen den Rodelverband vorgehen und nicht gegen das IOC. Da will Herr Bach sich anscheinend keinen Schiefer einziehen bei Herrn Putin.“