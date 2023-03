Europaspiele und Leichtathletik weiter ohne Sportler aus Russland

"Wie das IOC gesagt hat, liegt die Entscheidung der Zulassung in der Verantwortung der internationalen Verb√§nde", hie√ü es weiter. Der europ√§ische Leichtathletik-Verband EAA hatte sich ebenfalls f√ľr einen weiteren Ausschluss entschieden.

√Ąhnlich argumentierten die Organisatoren der Europaspiele in Polen. "Der Standpunkt des Organisationskomitees bleibt unver√§ndert", sagte ein OK-Sprecher am Mittwoch. Bereits im Oktober h√§tten die Vertreter des Europ√§ischen Olympischen Komitees best√§tigt, dass Athleten aus den genannten L√§ndern nicht an den Spielen teilnehmen k√∂nnen.

European Games in Krakau

Die dritten Europaspiele (European Games) finden vom 21. Juni bis 2. Juli statt. Erwartet werden Delegationen aus rund 50 L√§ndern. Die Athletinnen und Athleten messen sich in mehr als 25 Sportarten und k√∂nnen sich in einigen Disziplinen Qualifikationspunkte f√ľr die Olympischen Spiele in Paris 2024 sichern. Das Herz der Veranstaltung liegt in Krakau, weitere Wettk√§mpfe werden in benachbarten St√§dten ausgetragen.