Sportler des Jahres Bontus: "Ein extremer Gänsehaut-Moment!"

Valentin Bontus hat sie alle überstrahlt. Der Olympiasieger von Paris 2024 und WM-Dritte des heurigen Jahres in der Formula Kite hat mit seinen Erfolgen und seiner positiven Art die Jury überzeugt, den Überflieger des Jahres, Skisprung-Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft, auf Platz zwei zu verweisen.

Dass das eine Riesenehre für den jungen Perchtoldsdorfer Bontus ist, den im Vorjahr auf der Gala wohl die wenigsten zuordnen hätten können, weiß er selbst. Doch seit diesem Gold-Run vor Marseille surft der Kiter auf einer Welle des Erfolges. Nach der Preisvergabe bei der Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle am Donnerstag sprach Valentin Bontus mit Medienvertretern über...

... über den NIKI für den österreichischen Sportler des Jahres 2024 und die Anerkennung und Standing Ovations im Publikum der Wiener Stadthalle Es war sehr, sehr cool. Ich habe es mir natürlich erhofft. Aber als ich mich zum Essen hinsetzte, wurde ich zwei- oder dreimal von Leuten gebrieft werde, wo ich hingehen muss, falls es passiert. Da ist es mir ein wenig gedämmert, dass es in meine Richtung ausfallen könnte. Ich bin sehr stolz, dass ich gegen den Manuel (Feller, Anm.) und gegen den Stefan (Kraft, Anm.) gewinnen kann. Die zwei sind Wahnsinnssportler und das zeigt schon gut, was ich erreicht habe in diesem Jahr. Es ist unglaublich. Dominic Thiem hat mir gratuliert. Vor zwei Jahren hab ich mir beim selber Tennisspielen gedacht: "Ich bin wie der Dominic Thiem." (Lacht.) Und jetzt stehe ich da oben und gewinne diesen Award und kann mit diesen unglaublichen Legenden, diesem Sportlern die Bühne teilen. Das ist einfach unglaublich! ... über Pläne in der näheren Zukunft Jetzt im Oktober machen wir eine Pause. Ich werde nochmal auf Urlaub fahren mit meiner Freundin. Und im November geht es dann wieder los. Da werden wir in Sardinien sein. Im Dezember wissen wir noch nicht genau, wohin.

... über mögliche Veränderungen in seinem Team So weit bleibt das Team gleich. Wir werden dann sicher im Laufe der Jahre wieder schauen müssen, ob sich etwas ändern wird oder soll. Ich glaube, ich will jetzt so normal wie möglich weitermachen. Aber in Richtung Olympische Spiele 2028 geht es nach Übersee. Das ist alles ein bisschen anders, vor allem für den Segler. Da wird man sehen, was für Herausforderungen dazukommen.

... die Erfolge des Segelverbands im letzten Jahr, aber auch bei der Sportlerwahl Es ist so krass, dass Luki (Mähr, Anm.) und Lara (Vadlau, Anm.) auch noch das Team des Jahres gewinnen konnten! Das war am Anfang der Gala gleich für mich schon ein extremer Gänsehautoment. Ich glaube, Österreich ist im Segeln eine unglaubliche Waffe! Was der Segelverband reinsteckt in diesen Sport, ist unglaublich! Und wie viel Support da dahinter ist, das sieht man natürlich alles gar nicht. Und die beiden Nikis, sowohl von Lara und von Luki, als auch meiner, die sind dem ganzen Team wichtig. ... über die Goldmedaille, die er auch an diesem Abend bei sich trug Natürlich habe ich sie eingesteckt. Immer. Sie ist immer an meiner Seite. Die gebe ich nie mehr her!