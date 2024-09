Olympiasieger Valentin Bontus: "Das war keine Eintagsfliege"

Valentin Bontus

Der 23-Jährige wurde am 1. Februar 2001 geboren und wuchs in Perchtoldsdorf, weit weg von jedem Ozean, auf

NÖ, Bayern, Paros

Bontus’ Familie fand am Neusiedler See zum Kiten. Seine Eltern betreiben ein Hotel auf der griechischen Insel Paros. Bontus selbst lebt in Garmisch-Partenkirchen

200 Tage pro Jahr

– manchmal mehr – ist Valentin Bontus am Wasser. Abseits trainiert er etwa am Rennrad oder in der Kraftkammer

Erfolge 2024

Neben Olympiagold gewann Bontus heuer auch WM-Bronze in Frankreich