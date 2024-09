Voten Sie mit: Die österreichischen Sport-Aufsteiger des Jahres

Hätte man vor einem Jahr Menschen in Österreich gefragt, ob sie Constantin Möstl kennen, hätten das abseits von eingefleischten Handball-Fans vielleicht nicht viele mit Ja beantworten können. Hätte man nach Valentin Bontus gefragt, wäre es vielleicht ebenso gewesen. Von den drei Kandidaten, die heuer im Rahmen der Sporthilfe-Gala für die Auszeichnung des Aufsteigers des Jahres infrage kommen, hatte sich vielleicht am ehesten noch Leichtathletin Victoria Hudson bereits vor 2024 einen Namen gemacht.

Bei der Sporthilfe-Gala am 3. Oktober, werden in der Wiener Stadthalle nicht nur Österreichs Sportler und Sportlerinnen des Jahres ausgezeichnet, die von den Mitgliedern von Sports Media Austria, Österreichs Vereinigung der Sportjournalisten gewählt werden. Eine "NIKI"-Trophäe wird auch in der Kategorie Aufsteiger des Jahres vergeben. Und auch KURIER-Leser und -Leserinnen können mitstimmen. (Zum Voten hinunterscrollen.) Drei Persönlichkeiten stehen bis 29. September zur Wahl.

© APA/AFP/CLEMENT MAHOUDEAU Valentin Bontus bei seiner olympischen Goldfahrt

Valentin Bontus – Segeln, Kitesurfen aus Perchtoldsdorf, geboren am 1. Februar 2001 Der Stern des Niederösterreichers ging bei den Olympischen Spielen in Paris auf. Zuvor nur echten Kitesurf-Enthusiasten ein Begriff, eroberte der 23-Jährige nicht nur durch den Gewinn der Goldmedaille in der Formula Kite Klasse, sondern auch mit seiner locker-lässigen Art die Herzen der heimischen Sportfans.

Erfolge 2024

• Goldmedaille bei den Olympischen Spielen

• Bronzemedaille bei der WM in Hyères

© APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Victoria Hudson wurde heuer Europameisterin

Victoria Hudson. Leichtathletik, Speerwurf aus Hainburg an der Donau, geboren am 28. Mai 1996 Die Niederösterreicherin feierte im heurigen Jahr mit dem EM-Titel ihren bislang größten Erfolg. Darüber hinaus verbesserte Hudson den österreichischen Rekord auf 66,06 Meter, was Rang vier in der Welt-Jahresbestenliste bedeutet. Zum bereits zweiten Mal in Folge qualifizierte sich die 28-Jährige für das Diamond-League-Finale - am Ende durfte sie sich über Rang vier freuen, aufs Podium fehlten nur 10 Zentimeter.

Erfolge 2024

• Goldmedaille bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom

• Rang vier beim Diamond-League-Finale

• Vier Siege bei neun Meetings

© APA/AFP/INA FASSBENDER Constantin Möstl spielte sich bei der Handball-EM in die Herzen der Fans

Constantin Möstl – Handball aus Wien, geboren am 1. April 2000 Die Leistungen des Wieners im Tor des ÖHB bei der Europameisterschaft im Jänner 2024 waren herausragend. Mit seinen Paraden brachte der Goalie die Gegner zur Verzweiflung und die rot-weiß-roten Fans zum Jubeln. Der Höhepunkt war sicherlich das 22:22 gegen den Gastgeber in der Hauptrunde nach erfolgreich absolvierter Vorrunde. Insgesamt war der Wiener mit 81 Paraden sogar der Beste Torhüter des Turniers. Insgesamt wurde Möstl während der EM vier Mal zum Player of the Match gekürt.

Erfolge 2024

• Aufstieg mit dem ÖHB-Team in die Hauptrunde der Handball-EM in Deutschland

• 81 Paraden im gesamten Turnier

• In sieben Spielen vier Mal als Man of the Match ausgezeichnet

Von 22. bis 29. September können Stimmen abgegeben werden. Wer am Ende die Trophäe in den Händen hält, wird am 3. Oktober auf der Bühne der Sporthilfe-Gala und live im ORF bekanntgegeben.