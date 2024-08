Gold-Kiter Valentin Bontus: "Es wird das eine oder andere Bier gezwitschert"

Nach dem Sieg der Goldmedaille brauchte Valentin Bontus ein wenig, um sich die Tränen abzutrocknen und die Sprache wieder zu finden. "Ich habe keine Worte. Ich bin so stolz, dass so viele Leute hinter mir stehen. Sonst wäre das alles nicht möglich gewesen. Freunde und die Familie sind hier, ich verdanke ihnen viel in meinem Leben. Jetzt kann ich ihnen Gold zurück geben."

Auch den einen oder anderen Blödsinn habe man im Leben gemeinsam gemacht, alles ist nun null und nichtig ob dieses Erfolges.