Wie Kitesurfer Valentin Bontus vom Kreuzbandriss zum olympischen Weg fand

Als Valentin Bontus ein kleines Kind war, stand er oft am Strand und schaute den Kitesurfern zu.



Es waren die frühen 2000er-Jahre und sein Vater hatte begonnen, diesen neuen Sport auszuüben. Als Bontus selber schwer und alt genug war, hat er auch begonnen. Mittlerweile hatte die Familie aus Perchtoldsdorf Haus und sogar ein Hotel in Griechenland, verbrachte so gut wie jede Minute dort. Alle mit dem Kite.